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  10 февраля 2021
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В Узбекистане жертв торговли людьми начнут выявлять 6 государственных органов

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана на днях издало постановление, утверждающее положение о порядке выявления и реабилитации жертв или предполагаемых жертв торговли людьми.

Об этом сообщает Telegram-канал «Правовая информация» при Минюсте Узбекистана.

Первичная идентификация будет проводиться Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Министерством занятости и трудовых отношений и его ведомствами, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульствами Узбекистана и Минздравом.

Отмечается, что первичная идентификация будет производиться в форме собеседования, и для его проведения требуется согласие человека. Лица, подозреваемые в том, что они стали жертвами торговли людьми, имеют право на медицинское обслуживание, психологическую помощь, юридические консультации, предоставление временного жилья (убежища), контакты с близкими родственниками и бесплатный доступ к услугам переводчика. Окончательная идентификация производится совместно Территориальной комиссией по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом.

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