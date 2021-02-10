[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге арестован гражданин Узбекистана, обвиняемый в финансировании террористов

CentralAsia (UZ) -  Арестован обвиняемый в финансировании террористов гражданин Узбекистана Рафикжон Ахмедов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

«Московский районный суд Петербурга избрал в отношении Ахмедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля. Ахмедов свою вину признает», - уточнили в ОПС.

Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года Ахмедов, являясь приверженцем радикальных течений в исламе, дважды перечислил на киви-кошелек члена запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (коалиция исламистских группировок, возглавляемая боевиками также запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») по 18 тысяч рублей (около 250 долларов).

print
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 54 человек. Всего —2174
  • Казахстан безвозмездно передаст Таджикистану боеприпасы
  • За сутки в России от коронавируса умерли более 500 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com