В Петербурге арестован гражданин Узбекистана, обвиняемый в финансировании террористов

CentralAsia (UZ) - Арестован обвиняемый в финансировании террористов гражданин Узбекистана Рафикжон Ахмедов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

«Московский районный суд Петербурга избрал в отношении Ахмедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля. Ахмедов свою вину признает», - уточнили в ОПС.

Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года Ахмедов, являясь приверженцем радикальных течений в исламе, дважды перечислил на киви-кошелек члена запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (коалиция исламистских группировок, возглавляемая боевиками также запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») по 18 тысяч рублей (около 250 долларов).