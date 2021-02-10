Власти Германии намерены продлить карантин по COVID-19 до середины марта

CentralAsia (CA) - В Германии ограничительные меры из-за распространения коронавируса могут быть продлены до 14 марта, сообщил таблоид Bild со ссылкой на проект документа для встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов в среду.

Ранее таблоид сообщал, что Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 1 марта.

При этом, по информации таблоида, Меркель, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер хотят открытия парикмахерских уже с 1 марта. Также на встрече будет обсуждаться более ранее открытие детских садов и школ.



Ранее власти ФРГ приняли продлили жесткие ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.