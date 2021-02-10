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  10 февраля 2021
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Египет возобновит регулярное авиасообщение с Узбекистаном

CentralAsia (UZ) -  Достигнута договоренность с руководством "Air Cairo" об увеличении количества регулярных рейсов из Каира и Шарм-эль-Шейха в Ташкент и Самарканд, а также об открытии новых рейсов.

Вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами были в центре внимания встречи заместителя председателя Госкомитета по развитию туризма Улугбека Азамова с главой "Air Cairo" Хусейном Шарифом, первым секретарем Посольства Арабской Республики Египет в Узбекистане Халидом Мухаммадом Фикри, генеральным менеджером египетского туристического агентства "Lucky tours" и депутатом Йосри Хусейном Алиларом.

Египет также предложил сотрудничество в подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма в Узбекистане.

С целью ознакомления с потенциалом существующих в Узбекистане туристических достопримечательностей весной этого года планируется организовать визит в Ташкент ведущих представителей египетских СМИ и блогеров.

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