Президент Туркменистана определил задачи перед дипслужбой страны

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях в ходе рабочего совещания поручил руководителю МИД Рашиду Мередову совместно с соответствующими государственными органами разработать и подать предложения по открытию в зарубежных странах торговых представительств Туркменистана.

Согласно сообщению TDH, в совещании приняли участие некоторые заместители Председателя Кабинета Министров, руководители соответствующих структур и профильных вузов.

Как сообщается, обращаясь к заместителю Председателя Кабинета Министров Гадыргельди Мушшикову, глава Туркменистана поручил держать под контролем финансово-экономическое положение Министерства иностранных дел, диппредставительств и консульских учреждений Туркменистана в иностранных государствах, а также своевременное и целевое освоение ими средств, выделяемых из Госбюджета и других государственных источников финансирования.

Президент страны отметил, что, проанализировав состояние экономики в регионе, нужно, опираясь на новый подход к дальнейшему взаимодействию с Организацией Экономического Сотрудничества, подготовить конкретные предложения.

Глава государства дал поручения по совершенствованию деятельности внешнеполитического ведомства страны и модернизации соответствующей материально-технической базы, а также принятию неотложных мер по улучшению его финансово-экономического состояния.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на то, что дипломатические ведомства Туркменистана за рубежом должны наладить прямые контакты с товаропроизводителями при закупке министерствами и ведомствами страны импортных товаров, оборудования, специальной техники в крупных объёмах, содействовать им в приобретении этой продукции по выгодным ценам и обмену необходимыми сведениями.