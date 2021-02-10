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  10 февраля 2021
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Это суровая реальность пандемии, - пресс-секретарь Путина о росте смертности от коронавируса в России

CentralAsia (CA) -  В России действительно заметно выросла смертность на фоне пандемии, но это — «суровая реальность», с которой столкнулись все страны мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Система здравоохранения России доказала свой высокий потенциал. Добавленная смертность, к сожалению, появилась во всех странах мира. Это суровая реальность пандемии. Это печальные цифры для всех нас, но это та реальность, с которой мы столкнулись», - цитирует Пескова РБК.

По состоянию на 10 февраля в России число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 4 миллиона, скончались более 78 тыс. человек.

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