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  10 февраля 2021
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Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани обсудили строительство Трансафганского транспортного коридора

CentralAsia (UZ) -  В среду, 10 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Афганистана Ашрафом Гани.

Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

Лидеры с глубоким удовлетворением отметили успешные итоги первого заседания трехсторонней рабочей группы по продвижению проекта строительства Трансафганского транспортного коридора, в котором приняли участие высокие представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана, а также ведущих международных финансовых институтов.

Подчеркнута важность начала практической реализации данного проекта, включая подготовку технической документации и осуществление строительных работ.

Президенты договорились объединить усилия и ускорить осуществление проекта по возведению новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри». В этих целях будет создан двусторонний механизм координации выполнения запланированных работ, с проведением видеоконференций на ежемесячной основе.

Рассмотрены также возможности расширения узбекско-афганского многопланового сотрудничества, в том числе в нефтегазовой отрасли, в области образования и подготовки квалифицированных афганских кадров по техническим специальностям.

Согласовано участие делегации Узбекистана в праздничных мероприятиях по случаю 580-летия великого поэта и мыслителя Алишера Навои, которые пройдут в марте этого года в городе Герате.

Президенты поручили сформировать совместную правительственную группу в целях постоянного мониторинга и эффективного продвижения реализации «Дорожной карты» и приоритетных инвестиционных проектов.

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