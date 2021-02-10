ООН обеспокоена применением чрезмерной силы к участникам протестов в Мьянме

CentralAsia (CA) - В представительстве Организации Объединенных наций в Мьянме выразили серьезную обеспокоенность по поводу использования чрезмерной силы в отношении участников демонстраций, протестующих против военного переворота и арестов избранных лидеров и политиков. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



«Я призываю силы безопасности уважать права человека и основные свободы, включая право на мирные собрания и свободу выражения мнений», - заявил постоянный координатор ООН в Мьянме Ола Альмгрен. Он добавил, что применение непропорциональной силы против демонстрантов недопустимо.



В представительстве ООН в Мьянме обеспокоены сообщениями о том, что в столице страны Нейпьидо, городе Мандалай и в других городах силы безопасности и полиция жестко разгоняют участников протестов. Среди протестующих много раненых.



Ола Альмгрен напомнил о призыве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к военному руководству Мьянмы уважать волю народа и придерживаться демократических норм, а все разногласия разрешать путем мирного диалога.



В Мьянме 1 февраля военные совершили государственный переворот и захватили власть. Армия задержала государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других лидеров, обвинив их в «фальсификации выборов», прошедших в ноябре 2020 года. Военный комендант Мин Аунг Хлаинг объявил о введении чрезвычайного положения на один год – на период до новых выборов.



Выборы, состоявшиеся в ноябре были лишь вторым случаем демократического волеизъявления народа Мьянмы после почти пяти десятилетий военного правления. Военное руководство обвинило избранных представителей в неспособности расследовать обвинения «в фальсификации результатов голосования на недавних выборах», в результате которых правящая Национальная лига за демократию, возглавляемая Аунг Сан Су Чжи, получила подавляющее большинство голосов.



Тем временем Совет по правам человека ООН соберется в пятницу на специальную сессию, посвященную ситуации в Мьянме.



Специальная сессия созывается по инициативе Великобритании и Европейского союза. Она пройдет в формате онлайн. Эту инициативу поддержали 19 из 47 членов Совета и 28 государств-наблюдателей.



Совет ООН по правам человека может созывать специальные чрезвычайные сессии, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах, только по требованию как минимум одной трети входящих в него государств. В составе Совета – 47 государств. Специальные сессии Совета созываются крайне редко. Происходит это лишь в исключительных случаях. За все время существования Совета было проведено 28 спецсессий. На пяти из них обсуждалось положение в Сирии и на шести – ситуация с правами человека на оккупированных палестинских территориях. Спецсессии были проведены также по Мьянме, Бурунди, Судану, Ираку, ЦАР и Ливии.

