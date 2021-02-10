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  10 февраля 2021
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В Самаркандской области южнокорейская компания планирует построить гольф-комплекс за $800 млн

CentralAsia (UZ) -  Южнокорейская компания планирует построить в Самаркандской области гольф-комплекс международного класса стоимостью $800 млн. Общая площадь комплекса составит 270 гектаров.

Посол Узбекистана Виталий Фен встретился с председателем южнокорейской компании Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd. Чои Ëнг Сон, сообщает ИА «Дунё».

Глава Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd. обратил внимание на проект по созданию современного гольф-комплекса международного класса в Самаркандской области на общую сумму $800 млн. Реализовать данный инвестиционный проект планировалось на территории общей площадью 270 гектара путем создания современной гольф-площадки и жилых помещений для посетителей (194 га), международной школы (6 га), торгово-развлекательного и выставочного комплекса (7 га), современного многоэтажного жилого комплекса (55 га) и другой прилегающей инфраструктуры.

По мнению руководства компании, реализация данного проекта позволит значительно расширить туристический потенциал Самарканда.

Отмечается, что проект планируется реализовать за счёт прямых инвестиций. Чои Ëнг Сон сообщил о своем решении направить в Узбекистан 12-19 февраля 2021 года делегацию во главе с главным исполнительным директором компании Чои Мун Гью для продолжения активных переговоров с узбекской стороной.

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