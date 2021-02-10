В Ашхабаде приостановили продажу сигарет после драки у магазина

CentralAsia (TM) - 6 февраля в государственных магазинах Туркменистана возобновили продажу дешевых сигарет, которые продавали по две пачки на человека. «Дешевыми» сейчас называют сигареты, которые до исчезновения с полок стоили по 32 маната за пачку, а сейчас – 50 манатов.

Партии в магазины поступали в ограниченном количестве, и продажа прекращалась уже через два часа, сообщили "Хроники Туркменистана".

В последующие дни выяснилось, что в Ашхабаде сигареты продавали не во всех магазинах. В какой их привезут, заранее люди не знают. Тем не менее, надеясь, что им повезет, многие выстраиваются у магазинов уже с ночи.

Некоторые ночью ездят по разным магазинам на автомобилях, пытаясь выяснить, ожидается ли завоз сигарет.

В госмагазинах под Ашхабадом сигареты продавали несколько дней подряд, поэтому многие жители столицы приехали сюда.

9 февраля в очереди за сигаретами в селе Анев произошла массовая драка, после которой их продажа в столице и окружающих ее селах снова прекратилась.

10 февраля директора магазинов Анева попросили людей не занимать очередь.

– Вчера тут такая драка была, что четверо полицейских не могли справиться. Чуть магазин не разнесли. Поэтому больше сигарет продавать не будем. Нам запретили, – заявили ожидающим в очереди людям у одного из магазинов.

Ранее сообщалось, после того как в государственных магазинах появились дешевые сигареты, в частных цены на них упали почти втрое – с 20 до 7 манатов за одну сигарету. Сейчас многие начали скупать сигареты по этой цене, ожидая, что из-за прекращения продажи в государственных магазинах, их стоимость в частных снова значительно вырастет.

Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада составляет 30-30,5 маната при продаже и 30,5-30,8 маната при покупке.