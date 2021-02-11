Жизнь Чингисхана, полководца, создавшего крупнейшую в мире империю, - Discover Magazine

CentralAsia (MNG) - 800 лет назад к власти в Монголии пришел Чингисхан. Теперь мир никогда не будет прежним, пишет Натаниэль Шарпинг на страницах Discover Magazine.

В XII веке у члена монгольской аристократской семьи по имени Есугэй родился ребенок. Младенец появился на свет, согласно легенде, держа в руке сгусток крови — благоприятный знак. Его назвали Тэмуужин, хотя мир знает его под другим именем — Чингисхан.

Это имя (или на самом деле титул: «вселенский правитель (с монгольского «Тэнгис (Чингис)- Далай- Океан») по сей день несет в себе слабые крики битвы и разрушения. Разграбленные города, горящие поля, бесчисленные мертвые — образ Чингисхана кровавый. Но в процессе он создал империю, которая охватила бы десятки сегодняшних стран. Он объединил завоеванных им людей под единой властью, которая также стала пионером современных концепций, таких как перепись, почтовая система и религиозная свобода.

Безжалостный в битвах Чингисхан также был любопытным и легко приспосабливаемым лидером, выискивал новые мнения и включал чужие идеи в свою философию правления. Он также думал наперед, чтобы спланировать судьбу своей империи после своей смерти, предотвращая хаос борьбы за власть. Сегодня его наследие включает не только длительное влияние на современную геополитику, но и широко распространенное генетическое происхождение — почти каждый 200-й человек сегодня является потомком Чингисхана, отмечает автор.

История хана — это история лишений, амбиций, жестокости и, в конечном счете, такого успеха, о котором трудно даже мечтать.

Завоевание Монголии

Жизнь Чингисхана сегодня известна нам в основном благодаря одному источнику, «Тайной истории монголов» или «Сокровенного сказания монголов», тексту, написанному для монгольской хаанской семьи после смерти Чингисхана, хотя автор остается неизвестным. Таким образом, сложно проверить информацию, содержащуюся в нем, особенно о ранней жизни хана.

Согласно тексту, отец молодого Тэмуужина был убит врагами племени. Семья была изгнана бродить по степям, поедая диких животных и едва выживая. С этого неблагородного начала Тэмуужин начал медленно делать себе имя. В молодом возрасте он убил своего старшего сводного брата и взял на себя управление семьей. Когда его невеста была украдена соперничающим племенем, он объединился с другой могущественной семьей и повел 20 000 мужчин, чтобы вернуть ее.

Оттуда Тэмуужин начал медленно покорять соседние племена, каждый раз набирая силу, ассимилируя побежденных под своим знаменем. Образцовая быстрая победа пришла над татарами, могущественной конфедерацией монгольских племен. Успех поставил его на путь объединения всей Монголии, долгое время раздираемой междоусобной борьбой между различными племенами. Именно здесь стала очевидной репутация Тэмуужина как хладнокровного человека. Вождь приказал убить всех мужчин ростом выше оси телеги — по сути, всех, кто не был ребенком. Это было жестоко, но также стратегически: уничтожение взрослых мужчин устранило потенциал для последующих восстаний против его правления.

К 1206 году Тэмуужин взял под свой контроль всю Монголию, что было чрезвычайно трудным делом в стране враждующих, соперничающих племен. В том же году монгольский народ присвоил ему титул Чингисхана, и он начал обращать свое внимание вовне.

Победа в империи

Затем последовали военные кампании и победы над Китаем и другими странами региона, которые определили остальную часть жизни Чингисхана. Сначала он победил тангутское королевство, которое оккупировало территорию, которая сейчас является северо-западом Китая, а затем обратился к могущественной китайской империи Цзинь, разграбив их столицу Чжунду (расположенную на территории современного Пекина) в 1215 году.

Монголы начинали как чрезвычайно эффективная кавалерия, вооруженная луками и стрелами на лошадях и подавляющая противников. И их армия оказалась широко адаптируемой, когда они сталкивались с новыми проблемами, применяя тактику осады, катапульты и лестницы для захвата городов. Эта открытость к новым методам хорошо послужила Чингисхану, когда он рискнул выйти за пределы Монголии.

Длительная кампания против династии Хорезмийцев в Западной Азии и части современного Ирана заняла бы большую часть оставшейся части жизни Чингисхана. Начавшаяся, когда Хорезм-шах убил торговую делегацию из Монгольской империи, война в конечном итоге уничтожила хорезмское правление и еще больше расширила границы ханской империи.

Кампания также отличалась крайней жестокостью даже по меркам Чингисхана. Были разграблены города, убиты их жители, разрушены поля и оросительные каналы. Утверждается, что монгольские войска использовали пленных солдат в качестве телесных щитов при осаде городов.

Вернувшись домой в 1223 году, Хаан на время отложил войну до своей последней кампании в Китае. Именно там, во время войны против империи Си Ся, вселенский правитель встретил свою смерть, вероятно, после того, как его сбросили с лошади. Похоронен в безымянной могиле, местонахождение неизвестно.

Сложное наследие

Чингисхан оставил огромную империю после своей смерти, и последующая деятельность его сыновей и генералов еще больше расширила ее границы. Монгольская империя в наибольшей степени занимала территорию между Юго-Восточной Азией и Восточной Европой и занимала площадь около девяти миллионов квадратных миль. В течение своей жизни Чингисхан также курировал такие бюрократические усовершенствования, как перепись и создание эффективной почтовой службы, которая использовала ретрансляторы для быстрой передачи сообщений, а также разработку письменного монгольского алфавита.

С самого начала своей военной карьеры Хаан продвигал меритократию, перевернув традиционную аристократию монгольских степей. Это была политика, которая продолжалась на протяжении всего его правления и после его смерти. Чингисхан также пропагандировал свободу вероисповедания и запретил применение пыток на всей территории своего королевства. После его смерти Монгольская империя будет развивать торговые пути и дипломатические отношения, которые помогли сохранить ее силу.

Хотя он, кажется, был эффективным, а иногда и благотворным правителем, нельзя отрицать ужасающие последствия завоеваний Чингисхана, пишет автор. Города были разрушены, а их население убито. Монгольское вторжение в современный Иран обвиняют в многовековом упадке исламской цивилизации там. Некоторые утверждают, что культура Си Ся была практически уничтожена монгольской армией.

И Чингисхан оставил свой личный отпечаток на сегодняшнем населении в виде набора генов, называемых гаплотипом, который характерен примерно для 0,5 процента людей. Этот гаплотип географически распространен примерно по территории Монгольской империи и датируется примерно тысячей лет назад, что заставляет ученых предполагать, что он представляет собой предков самого Чингисхана.

Это убедительное свидетельство влияния Чингисхана на современный мир и непреходящей мощи Монгольской империи. Но генетическое наследие также является напоминанием о том, как монгольский правитель стал известен. Чтобы оставить такое наследство, ему и его семье пришлось бы произвести на свет смехотворное количество детей. И эти дети происходили от матерей, которые, скорее всего, считались военными трофеями Чингисхана и его последователей. С приходом Хаана его правление стало абсолютным — к лучшему или к худшему.

автор: Натаниэль Шарпинг — научный журналист из Милуоки.



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