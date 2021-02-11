Монголия: переход от помощи к устойчивости имеет решающее значение для восстановления экономики

CentralAsia (MNG) - Экономика Монголии, пострадавшая от кризиса COVID-19, испытала наихудший спад со времени экономического перехода в начале 1990-х годов, но, по прогнозам, она восстановится в 2021 году. После спада на 7,3 процента за первые девять месяцев 2020 года, последний доклад Всемирного банка по Монголии по оценкам журнала Economic Update, в 2021 году экономика вырастет на 4,3%, поскольку меры государственного стимулирования будут поддерживать внутренний спрос, ослабление потрясений в мировой экономике и внедрение вакцин.

В отчете говорится, что COVID-19 потряс экономику Монголии серьезным и широко распространенным явлением, повлияв на структуру и условия рынка труда. Хотя занятость увеличилась в секторах информационных технологий и здравоохранения, сокращение рабочих мест произошло в различных других секторах, включая гостиничный бизнес и развлечения. В докладе содержится предупреждение о повышенном риске того, что низкоквалифицированные рабочие в неформальном секторе и люди, живущие чуть выше национальной черты бедности, окажутся за чертой бедности.

«Восстановление экономики после шока COVID-19, вероятно, будет медленным и неустойчивым. В центре внимания политики Монголии должен быть переход от краткосрочной помощи к ускоренному восстановлению и повышению устойчивости», - сказал Андрей Михнев, региональный менеджер Всемирного банка по Монголии. «Непосредственной проблемой является ограниченное финансовое пространство для продолжения щедрой поддержки, предоставленной в 2020 году, в то время как резкое прекращение финансирования может создать значительные трудности для домашних хозяйств и компаний», - добавил он.

В отчете отмечается, что правительственные меры по оказанию помощи оказались успешными в предоставлении адекватной поддержки домашним хозяйствам и компаниям и предотвратили волну закрытия предприятий. В докладе оценивается размер государственной бюджетной поддержки в 2020 году примерно в 9% ВВП. Бюджет на 2021 год предусматривает возврат к фискальной консолидации, которая потребуется для предотвращения дальнейшего увеличения большого долга государственного сектора страны.

В отчете прогнозируется, что рост реального ВВП в 2021-22 годах ускорится примерно до 5 процентов, чему будет способствовать возобновление притока инвестиций в горнодобывающий сектор. Частное финансирование, подкрепленное прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), останется ключевым фактором роста, особенно в горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и транспортных услугах. Частное потребление также будет поддерживать рост в среднесрочной перспективе.

Однако, согласно отчету, последняя вспышка болезни в стране добавила значительную неопределенность восстановлению экономики. Другие риски для прогноза включают в себя дальнейшие вспышки коронавируса, экстремальные погодные условия, нестабильность финансового сектора из-за отмены нормативной терпимости, а также возможность новых расходов и чрезмерных государственных финансов в преддверии президентских выборов.

В отчете предупреждается, что даже перед лицом постоянной неопределенности Монголия должна продемонстрировать четкую приверженность финансовой стабильности, чтобы избежать повторения традиционных циклов макроэкономических подъемов и спадов. Дальнейшая гибкость обменного курса может помочь смягчить дополнительные внешние шоки и тем самым сохранить ограниченное пространство для экономической политики.

Помимо этих краткосрочных рисков, развертывание вакцин может помочь взять под контроль пандемию COVID-19 и позволить политическим усилиям сосредоточиться на важнейшей среднесрочной повестке дня. В отчете говорится, что ближайшим приоритетом являются дальнейшие усилия по осуществлению структурных реформ в банковском секторе. Ключевые элементы этих реформ включают укрепление резервов капитала и улучшение корпоративного управления в банках (включая текущие реформы в структуре собственности банков), чему способствует постепенный отказ от чрезвычайной снисходительности регулирования.

В отчете говорится, что одобрение закона о банках является хорошим первым шагом, за которым должны последовать дальнейшие меры по усилению независимости банковского надзора и решению проблемы неработающих кредитов в этом секторе.

В докладе рекомендуется, чтобы Монголия приняла комплексный и устойчивый с финансовой точки зрения подход к повышению среднесрочных экономических перспектив и созданию рабочих мест. Это включает в себя привлечение инвестиций частного сектора в горнодобывающий и недобывающий секторы для создания более продуктивных рабочих мест и возможностей получения стабильного дохода для монголов. Эти усилия должны дополняться более адресными государственными инвестициями в инфраструктуру и более эффективной и доступной системой социальной защиты.

источник: Группа Всемирного банка

Коронавирус в Монголии

Карта распространения