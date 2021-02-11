ION Energy приобретает проект по разработке литиевого рассола Ургах-Наран в Монголии

CentralAsia (MNG) - ION Energy Limited объявила, что приобрела проект по производству литиевого соляного раствора Ургах-Наран, расположенный в аймаке Дорноговь в Монголии, который охватывает территорию площадью более 19 000 гектаров, которую компания называет «Перспективный литиевый ландшафт».

Компания отметила, что проект Ургах-Наран, расположенный в 150 километрах к северо-западу от ее флагманского месторождения литиевых солей Баавгай-Уул, увеличит земельные владения в предполагаемых литиевых месторождениях Монголии до более 100 000 га.

«Приобретение этого проекта представляет собой дальнейшее выполнение целей нашей компании по обеспечению безопасности территорий, весьма перспективных для обнаружения литиевых соляных отложений. Ion Energy — лидер в области разведки и разработки лития в Монголии. Это также укрепляет долгосрочное обязательство Ion Energy поддерживать нашу мировую зеленую революцию, играя ключевую роль в цепочке поставок», - говорится в заявлении генерального директора ION Energy Али Хаджи.

Он добавил: «Работа по разработке программы разведки этого перспективного проекта уже началась, и компания также опубликует результаты своей недавно завершенной геофизической программы по проекту литиевого рассола Баавгай-Уул».

ION Energy заявила, что смогла приобрести Ургах-Наран, что по монгольски означает «восходящее солнце», заплатив приблизительно 310 000 долларов США на консультационные, административные и трансфертные налоги после успешного тендерного предложения, поданного в Управление минеральных ресурсов Монголии.

Компания отметила, что предыдущие работы, проведенные в Ургах-Наране, включали «существенную» программу гидрохимического отбора проб выявленного мелкого лития в рассолах. Она отметила, что программа, хотя и находилась на ранней стадии, была «весьма успешной» в определении нескольких целей для последующего исследования.

ION Energy — компания по разведке лития, получившая в Монголии первую лицензию на добычу литиевого рассола.

Проект компании по производству литиевого соляного раствора Баавгай Уул занимает площадь почти 81 000 га и стратегически расположен на юго-востоке Монголии, в 24 км от границы с Китаем. Баавгай-Уул расположен в засушливой пустыне Гоби с высокой скоростью испарения и низким уровнем осадков, которые считаются оптимальными для добычи литиевого соляного раствора.

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