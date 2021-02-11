[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
World Vision Mongolia передала НИЦИЗ 370 больничных коек

CentralAsia (MNG) -  В рамках финансируемого Европейским союзом проекта World Vision «Давайте преодолеем вместе» Министерству здравоохранения Монголии было передано 370 больничных коек для борьбы с пандемией.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения М. Баттувшин, Траян Христеа, посол Европейского союза в Монголии, Сергей Диордица, постоянный представитель ВОЗ, и Б. Болорцэцэг, национальный директор World Vision Mongolia.

Баттувшин, заместитель министра здравоохранения, сказал: «В то время, когда количество коронавирусных инфекций в Монголии растет день ото дня, я хотел бы выразить свою благодарность за предоставление необходимых медицинских средств нуждающимся пациентам в рамках проекта, финансируемого ЕС».

В рамках проекта в национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) было передано 370 больничных коек для подготовки к вспышке коронавируса (COVID-19).

Б. Болорцецег, национальный директор World Vision Mongolia, сказала: «World Vision International работает в Монголии 25 лет. По запросу Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Европейского Союза World Vision International была приглашена для участия в проекте. Основная часть проекта будет заключаться в поставке 370 больничных коек европейского стандарта, чтобы сделать здравоохранение более доступным для населения. В оставшуюся часть года мы будем работать над обеспечением средств к существованию целевой группы путем преодоления негативных последствий коронавируса».


2


3

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В ОАЭ отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции «Аль-Амаль»
  • В Великобритании нарушителям антиковидных мер грозит до 10 лет тюрьмы
  • В Каракалпакстане создан заповедник общей площадью более 280 000 гектаров


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com