World Vision Mongolia передала НИЦИЗ 370 больничных коек

CentralAsia (MNG) - В рамках финансируемого Европейским союзом проекта World Vision «Давайте преодолеем вместе» Министерству здравоохранения Монголии было передано 370 больничных коек для борьбы с пандемией.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения М. Баттувшин, Траян Христеа, посол Европейского союза в Монголии, Сергей Диордица, постоянный представитель ВОЗ, и Б. Болорцэцэг, национальный директор World Vision Mongolia.

Баттувшин, заместитель министра здравоохранения, сказал: «В то время, когда количество коронавирусных инфекций в Монголии растет день ото дня, я хотел бы выразить свою благодарность за предоставление необходимых медицинских средств нуждающимся пациентам в рамках проекта, финансируемого ЕС».

В рамках проекта в национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) было передано 370 больничных коек для подготовки к вспышке коронавируса (COVID-19).

Б. Болорцецег, национальный директор World Vision Mongolia, сказала: «World Vision International работает в Монголии 25 лет. По запросу Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Европейского Союза World Vision International была приглашена для участия в проекте. Основная часть проекта будет заключаться в поставке 370 больничных коек европейского стандарта, чтобы сделать здравоохранение более доступным для населения. В оставшуюся часть года мы будем работать над обеспечением средств к существованию целевой группы путем преодоления негативных последствий коронавируса».









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