В Улан-Баторе начался строгий карантин

CentralAsia (MNG) - Кабмин поддержал решение Государственной чрезвычайной комиссии Монголии ввести строгий карантин в столице с 6 часов утра 11 февраля до 23 февраля.

Во время локдауна движение транспорта в столицу и из нее, а также движение граждан будет остановлено на 90%. Более того, 35-40 тысяч человек будут ежедневно участвовать в тестировании на COVID-19 в рамках программы «One door-one test». Премьер-министр поручил соответствующим должностным лицам не повторять ошибок, допущенных во время предыдущих локдаунов.

Предприятиям и службам, указанным ниже, разрешается вести свою деятельность во время локдауна:

Электрическое отопление, водоснабжение, дезактивация и канализация;

Организации здравоохранения, аптеки, дистрибьюторские организации медицинского оборудования;

Государственные организации особой и стратегической важности / Железные дороги Улан-Батора, международный аэропорт Буянт-Ухаа, МИАТ, посольства и т.д. С ограничением по времени на рабочем месте до 10 процентов персонала;

Агентства специального назначения;

Парламент, высший законодательный орган, общественные и местные самоуправляющиеся организации / до 10 процентов персонала будут работать на рабочем месте с ограничением по времени;

Центры защиты детей;

Производство продуктов питания, торговля, распространение, супермаркеты, магазины;

Раздача и транспортировка сена и кормов для скота;

Газ и топливо;

Заводы по переработке угля, точки поставки, распределения и продажи;

Услуги онлайн-банкинга, банкоматы;

Почта, связь, СМИ;

Лицензированные службы безопасности;

Похоронные услуги.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Улан-Баторе стремительно растет с 1 февраля, что свидетельствует о высоком риске распространения. Если ситуация сохранится, по оценкам, количество людей, которые будут госпитализированы из-за COVID-19, к следующему месяцу достигнет 3000, что может привести к перегрузке больниц, переходу на домашнее лечение и смерти двух процентов из них, по данным Экспертного совета при ГЧК.

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