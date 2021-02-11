В Улан-Баторе начался строгий карантин

CentralAsia (MNG) - Кабмин поддержал решение Государственной чрезвычайной комиссии Монголии ввести строгий карантин в столице с 6 часов утра 11 февраля до 23 февраля.
Во время локдауна движение транспорта в столицу и из нее, а также движение граждан будет остановлено на 90%. Более того, 35-40 тысяч человек будут ежедневно участвовать в тестировании на COVID-19 в рамках программы «One door-one test». Премьер-министр поручил соответствующим должностным лицам не повторять ошибок, допущенных во время предыдущих локдаунов.
Предприятиям и службам, указанным ниже, разрешается вести свою деятельность во время локдауна:
- Электрическое отопление, водоснабжение, дезактивация и канализация;
- Организации здравоохранения, аптеки, дистрибьюторские организации медицинского оборудования;
- Государственные организации особой и стратегической важности / Железные дороги Улан-Батора, международный аэропорт Буянт-Ухаа, МИАТ, посольства и т.д. С ограничением по времени на рабочем месте до 10 процентов персонала;
- Агентства специального назначения;
- Парламент, высший законодательный орган, общественные и местные самоуправляющиеся организации / до 10 процентов персонала будут работать на рабочем месте с ограничением по времени;
- Центры защиты детей;
- Производство продуктов питания, торговля, распространение, супермаркеты, магазины;
- Раздача и транспортировка сена и кормов для скота;
- Газ и топливо;
- Заводы по переработке угля, точки поставки, распределения и продажи;
- Услуги онлайн-банкинга, банкоматы;
- Почта, связь, СМИ;
- Лицензированные службы безопасности;
- Похоронные услуги.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Улан-Баторе стремительно растет с 1 февраля, что свидетельствует о высоком риске распространения. Если ситуация сохранится, по оценкам, количество людей, которые будут госпитализированы из-за COVID-19, к следующему месяцу достигнет 3000, что может привести к перегрузке больниц, переходу на домашнее лечение и смерти двух процентов из них, по данным Экспертного совета при ГЧК.