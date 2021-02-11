Государственная премия Монголии присуждена 4 медицинским коллективам

CentralAsia (MNG) - Президент Х.Баттулга издал указ о присуждении государственных премий в соответствии со статьей 33.1.7 Конституции и статьей 15.1 Закона о президенте Монголии четырем командам в области здравоохранения.

В частности, президент вручил государственную премию членам бригады по трансплантации печени Первой государственной центральной больницы (ПГЦБ) за внедрение трансплантации печени в Монголии и признание их значительного вклада в развитие монгольской медицины с 2011 года.





В команду, возглавляемую заслуженным врачом О.Сэргэлэном, входят директор Координационного бюро трансплантации клеток и органов Национального центра развития здравоохранения П.Бачулуун, заведующий отделением гастроэнтерологии Монгольского национального университета медицинских наук (МНУМН) Д. Даваадорж, директор интенсивной терапии в Центре анестезии и неотложной помощи ПГЦБ Д.Чулуунбаатар, заведующий отделением анестезии и неотложной помощи МНУМН Л.Ганболд, профессор МНУМН С.Эрдэнэ, главный хирург ПГЦБ Л.Амгалан, заместитель заведующего лечебным отделением больницы О.Баярмаа и консультант по медицинской визуализации больницы «Дөрвөн Билэг», Б.Эрдэнэбилэг.

Члены команды по пересадке почки ПГЦБ получили награду за свой вклад во внедрение трансплантации почки в Монголии. В 1996 году команда внедрила трансплантацию почки, сделав значительный вклад в развитие монгольской медицины. На сегодняшний день они успешно провели пересадку почек 233 пациентам.





В команду, возглавляемую руководителем Центра урологии и андрологии ПГЦБ Д.Баян-Өндаром, входят медицинский консультант Андрологического центра Д.Нямсурэн, директор Центра монгольско-корейской восточной медицины Л.Жамбалжав, хирург-консультант госпиталя «Мөнгөн Гүүр» Б.Төмөрбаатар, директор больницы «Энэрэл» Б. Бямбадаш, заведующий лабораторией ПГЦБ Ж.Саранцэцэг и клинические профессора Б. Бямбадорж и Б. Оюунбилэг.

Президент также вручил государственную премию членам бригады отделения расщелина губы и неба челюстно-лицевой хирургии Национального центра охраны здоровья матери и ребенка (НЦОЗМД). Они совместно внедрили комплексное лечение и операцию по расщелине губы и неба в Монголии.

С 1999 года команда проводит исследования и разработки в области расщелины губы и неба, разрабатывает методы и стандарты диагностики и лечения и успешно внедряет их в клиническую практику. Около 3280 детей перенесли операции.





В команду, возглавляемую заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии НЦОЗМД Г.Аянга, входят хирурги Ж.Эрдэнэцогт, Д.Цэрэндулам и М.Эрдэнэсайхан, а также речевые патологи Б.Булган.

Приз получили члены группы хирургов по замене искусственных суставов Национального центра травм и ортопедии (НЦТО), которые совместно внедрили операцию по замене искусственного колена и тазобедренного сустава и лечение в Монголии. С 1999 года команда успешно выполнила 3000 замен коленного и тазобедренного суставов.





В команду под руководством клинического профессора С.Отгонгэрэл входят заведующий клиническим отделением НЦТО Б. Батзориг, заведующий отделением костей и артритов С.Сухбат, клинический профессор Р.Баяртулга и заведующий отделением анестезии Ю.Тумэн-Өлзий.

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