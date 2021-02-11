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  11 февраля 2021
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В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 200 тысячам

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 180;

- город Нур-Султан - 131;

- город Алматы - 95;

- Акмолинская область - 87;

- Западно-Казахстанская область - 87;

- Костанайская область - 78;

- Восточно-Казахстанская область - 75;

- Карагандинская область - 66;

- Северо-Казахстанская область - 65;

- Алматинская область - 48;

- Атырауская область - 21;

- город Шымкент - 20;

- Жамбылская область - 18;

- Туркестанская область - 12;

- Кызылординская область - 9;

- Актюбинская область - 8;

- Мангистауская область - 7.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 199 093 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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