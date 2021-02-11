В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 200 тысячам

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 180;
- город Нур-Султан - 131;
- город Алматы - 95;
- Акмолинская область - 87;
- Западно-Казахстанская область - 87;
- Костанайская область - 78;
- Восточно-Казахстанская область - 75;
- Карагандинская область - 66;
- Северо-Казахстанская область - 65;
- Алматинская область - 48;
- Атырауская область - 21;
- город Шымкент - 20;
- Жамбылская область - 18;
- Туркестанская область - 12;
- Кызылординская область - 9;
- Актюбинская область - 8;
- Мангистауская область - 7.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 199 093 случая коронавируса.
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