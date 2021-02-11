Компании Алишера Усманова выходят на телеком-рынок Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Как сообщается, в Узбекистане будет создано совместное предприятие Digital Holding с участием двух российских компаний. В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

CRPT Turon создано российским ЦРПТ, который является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Компания определена оператором системы маркировки в Узбекистане.

Ожидается, что Россия вложит в СП 100 миллионов долларов. 51% акций Digital Holding будут принадлежать российским компаниям, а 49% - Агентству по управлению государственными активами.

"Финализация сделки произойдет в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности и хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров", - говорится в официальном сообщении.

Как сообщается, основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» - USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке.

Ucell — узбекский оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G. С 5 декабря 2018 года ООО «COSCOM» (торговая марка «Ucell») – на 100% государственная компания.

За минувших два года Ucell с 8 миллионами абонентов стала лидером на рынке сотовой связи Узбекистана.

На февраль 2020 года покрытие в населённых пунктах составляет 97,6% (GSM); 72,9% (UMTS); 60,8% (LTE). Ucell — пионер стандарта 5G в Узбекистане.