Юлия Навальная покинула Россию

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CentralAsia (CA) - Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия вчера покинула Россию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По данным Spiegel, Навальная прилетела в Германию. Самолет, на борту которого она находилась, приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.



1 февраля Щербинский суд Москвы признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции и назначил ей штраф в размере 20 тыс. рублей. 2 февраля суд заменил Алексею Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше».



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Запад может попытаться повторить белорусский сценарий, сделав из Юлии Навальной «вторую Светлану Тихановскую». А Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила Госдуме и Совету Федерации внести поправки в российское законодательство, чтобы не позволить физлицам-иноагентам и их близким родственникам участвовать в выборах в стране. В направленном спикерам Госдумы и Совфеда письме ее глава отметил, что это поможет не допустить Навальную к осенним выборам в Госдуму: основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.



10 февраля, суд заочно арестовал руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Он объявлен в межгосударственный розыск по линии СНГ и, по некоторым данным, также находится в одной из европейских стран.

