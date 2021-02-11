Иностранные послы поздравили монгольский народ с наступающим Монгольским Новым годом

CentralAsia (MNG) - Послы США, Чехии, Индии, Южной Кореи, Австралии, Канады, Великобритании, Кубы и Японии поздравили монгольский народ с наступающим Монгольским Новым годом — Цагаан Сар

«Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и радости в Монгольском Новом году. Этот Новый год немного отличается для всех монголов, но все монголы соблюдают традиции, обычаи, составляющие суть этого праздника», - сказал посол США Майкл Клечески.

«С Новым годом — Цагаан Саром всех монголов. Пусть наступающий год принесет вам процветание и здоровье. Мы с нетерпением ждем прекрасного времени, чтобы вместе с нашими друзьями и семьей по всему миру побороть пандемию и отметить наши традиционные праздники в соответствии с нашими традициями», - говорит посол Австралии Дэйв Воусэн.

«Я желаю всем жителям Монголии крепкого здоровья и счастья в наступающем Году белого Быка. Приятно иметь возможность попробовать чешское пиво, с учетом ограничений», - сказал посол Чехии Иржи Бродски.

«Мы искренне рады, что дружеские отношения между Японией и Монголией углубляются даже в эти тяжелые времена пандемии коронавируса. Монгольский лунный Цагаан Сар — праздник, который символизирует приход весны. Я хочу, чтобы пандемия коронавируса прекратилась как можно скорее. Желаю вам, монголам, здоровой, счастливой и мирной жизни, желаю, чтобы отношения между нашими странами стали еще более тесными и процветающими», - сказал посол Японии Кобаяаши Хироюки.

«В прошлом году человечество во всем мире столкнулось с особой ситуацией. Поскольку Цагаан Сар — это начало всего нового, хочу пожелать монголам крепкого здоровья, счастья и благополучия в наступающем новом году», - сказала посол Канады Кэтрин Ивкоф.

«Несмотря на трудные времена, я надеюсь, что приближающийся монгольский Новый год — Цагаан Сар принесет всем нам новую энергию и что время Covid-19 останется позади в истории и за ее пределами», - сказал посол Индии М.П.Сингх.

«От имени кубинского народа хочу поздравить монгольский народ с Цагаан Саром и пожелать процветания, успехов и благополучия. Я призываю всех монголов следовать инструкциям Государственной чрезвычайной комиссии. Мы также хотели бы пожелать правительству Монголии, правительственным учреждениям и всему народу Монголии счастливого Нового года по лунному календарю и успешного и экономически процветающего года для всех монголов», - сказал посол Кубы Раул Делгадо Консепсион.

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