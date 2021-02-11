В Узбекистане упразднят Минспорта и объединят с Госкомтуризмом

Азиз Абдухакимов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будет упразднено Министерство физической культуры и спорта и включено в Государственный комитет по развитию туризма. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 10 февраля.

По словам президента, до подготовки соответствующего постановления, Министерство временно возглавит вице-премьер глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

«Ты знаешь ситуацию внизу, многие спортивные объекты не используются, КПД ниже 50%. Они должны работать круглосуточно», — цитирует издание Газета.uz слова Ш. Мирзиёева, сказанные Абдухакимову.

Министерство спорта Узбекистана было создано в феврале 2018 года на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту.

В конце января этого года министр спорта Дилмурод Набиев был освобожден от занимаемой должности и назначен ректором Каршинского государственного университета.