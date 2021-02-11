В Таджикистане построят самую крупную птицефабрику в Центральной Азии

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана заявляют, что в джамоате Себистон Дангаринского района строится крупнейшая в Центральной Азии птицефабрика.

Сообщается, что строительством занимается группа компаний «Авесто груп». Ожидается, что производственная мощность объекта составит 5,5 тыс тонн куриного мяса в год.

Министр сельского хозяйства Таджикистана Сулаймон Зиезода сообщил на пресс-конференции 9 февраля, что количество птицефабрик в стране значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами, и что потребность населения в яйцах и курином мясе на сегодняшний день практически удовлетворена.

В 2018 году президент освободил компании, импортирующие оборудование и комбикорма для птицеводческих предприятий, от уплаты налогов и таможенных пошлин, в результате чего, по мнению властей, многие предприниматели решили заняться птицеводством. В настоящее время в 181 птицефабрике Таджикистана содержится около 9 млн кур.

По данным Министерства сельского хозяйства РТ, в прошлом году птицефабрики страны произвели 30,6 тыс тонн куриного мяса, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. По словам Зиёзода, импорт куриного мяса в Таджикистан снизился на 16 тыс тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Минсельхоза добавил, что в прошлом году птицефабрики произвели 983 млн штук яиц. Однако, подчеркнул он, для полного удовлетворения потребностей населения необходимо производить 1,6 млрд штук яиц в год.

Новую птицефабрику в Себистоне строит группа компаний Avesto. Эта группа была создана в 2016 году и является многопрофильной. В частности, она занимается ввозом пассажирского транспорта «ISUZI» и «AKIA», производством питьевой воды «Сиема», внедрением системы оплаты проезда пластиковыми картами в общественном транспорте в Душанбе и Худжанде.

В прошлом году группа также создала совместное предприятие Artel Avesto в Душанбе.

Согласно официальным документам, учредителем компании является Файзали Габибов, а генеральным директором - Мухаммад Мирзоев (Мухаммад Мирзо). Мирзоев ранее работал в Национальном олимпийском комитете Таджикистана.

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