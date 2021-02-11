В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 180 807 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 21 597;
- Нур-Султан - 21 304;
- Восточно-Казахстанская область - 19 728;
- Атырауская область - 15 769;
- Павлодарская область - 14 450;
- Карагандинская область - 13 362;
- Северо-Казахстанская область - 10 873;
- Акмолинская область - 10 196;
- Костанайская область - 9593;
- Западно-Казахстанская область - 9506;
- Алматинская область - 8390;
- Шымкент - 5448;
- Жамбылская область - 5383;
- Туркестанская область - 3989;
- Актюбинская область - 3875;
- Мангистауская область - 3793;
- Кызылординская область - 3551.
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