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  11 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 180 807 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 21 597;

- Нур-Султан - 21 304;

- Восточно-Казахстанская область - 19 728;

- Атырауская область - 15 769;

- Павлодарская область - 14 450;

- Карагандинская область - 13 362;

- Северо-Казахстанская область - 10 873;

- Акмолинская область - 10 196;

- Костанайская область - 9593;

- Западно-Казахстанская область - 9506;

- Алматинская область - 8390;

- Шымкент - 5448;

- Жамбылская область - 5383;

- Туркестанская область - 3989;

- Актюбинская область - 3875;

- Мангистауская область - 3793;

- Кызылординская область - 3551.

Коронавирус в Казахстане
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