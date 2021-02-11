Коронавирусом переболела самая пожилая жительница Европы

// AFP

CentralAsia (CA) - Самая пожилая жительница Европы Люсиль Рэндон из Тулона во Франции перенесла COVID-19. Об этом пишет ВВС.



О своей болезни женщина узнала в середине января, сдав положительный тест. Сегодня она отметит свое 117-летие. В 1944 году женщина приняла монашеский постриг, и ее стали звать сестрой Андре.



Она болела бессимптомно, поначалу даже не догадываясь о том, что заразилась коронавирусом. На время болезни ее изолировали от других жителей дома престарелых, в котором она находится. Медицинская помощь ей не понадобилась, и сейчас она считается полностью выздоровевшей.



Сестра Андре слепа и вынуждена передвигаться в кресле-коляске.



Когда французские журналисты спросили сестру Андре, не боялась ли она заболеть коронавирусом, та ответила:«Нет, мне не было страшно, потому что я не боюсь смерти. Я рада, что все еще с вами, но я не против отправиться в другое место - к своему старшему брату и к моим бабушке с дедушкой».



Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Она является не только самым пожилым жителем Европы, но и вторым по длительности жизни человеком в мире.