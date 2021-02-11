В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 33 человек. Всего — 2207

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки проведено 21 387 ПЦР тестов, и у 33 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 34 человека. Таким образом, всего в Монголии 1618 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2207 случаев коронавируса. Из 568 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 90 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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