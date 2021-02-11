[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 33 человек. Всего — 2207

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние сутки проведено 21 387 ПЦР тестов, и у 33 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 34 человека. Таким образом, всего в Монголии 1618 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2207 случаев коронавируса. Из 568 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 90 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Таджикистане построят самую крупную птицефабрику в Центральной Азии
  • В Петербурге арестован гражданин Узбекистана, обвиняемый в финансировании террористов
  • Министр энергетики объяснил, почему «газ, который может обеспечить три Узбекистана» не доходит до населения


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com