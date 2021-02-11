Президент Узбекистана поручил ускорить массовую вакцинацию населения

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости начать подготовку к вакцинации населения от COVID-19, пишет пресс-служба главы государства.

С этой целью создадут дополнительно 800 мобильных бригад, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля на видеоселекторном совещании по вопросам эффективной организации осуществления государственной программы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», сообщает пресс-служба президента.

Министерству здравоохранения и службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья поручено определить в течение месяца категории населения, которые будут привиты в первую очередь, и составить электронные списки.

«Хаджибаев (министр здравоохранения Узбекистана — прим. ред) и Юсупалиев (глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья — прим. ред) должны подготовить 3 тыс. отделений вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. Также необходимо создать 800 мобильных бригад, которые будут заниматься вакцинацией населения», — заявил Мирзиёев.

Ранее замглавы службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыр Курбанов заявил, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в марте, а до конца 2021 года будут привиты 7 миллионов человек, или 20% населения.

В первую очередь будут вакцинировать людей пожилого возраста и медицинский персонал, который контактирует с больными.