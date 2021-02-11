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  11 февраля 2021
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Под Ташкентом построят мебельную фабрику IKEA

CentralAsia (UZ) -  Компания по производству и продаже мебели и предметов для дома – IKEA построит в Ташкентской области фабрику по производству инновационной мебели. Это включено в программу инвестиционных проектов, реализация которых планируется в области.

Руководитель пресс-службы областного хокимията Бехзод Кобулов сообщил Kun.uz, что новый завод займёт площадь 5,5 гектаров, его производственная мощность составит 3,2 тысячи единиц на сумму 17 млн долларов в год. Общая стоимость проекта равна 52 млн долларов, почти 42 млн из которых приходится на долю иностранных инвестиций. После открытия фабрики планируется создание 320 новых рабочих мест. Проект будет запущен через 22 месяца.

В этом году в Ташкентской области планируется запустить 355 проектов общей стоимостью 1,6 млрд долларов. Также, предусмотрена реализация 187 новых инвестиционных проектов.

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