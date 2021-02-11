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  11 февраля 2021
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В США обнародованы новые кадры захвата Капитолия. Видео
Предыстория: Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным

CentralAsia (CA) -  Во время слушаний в Сенате 10 февраля представители демократов в Конгрессе США продемонстрировали новые видеокадры попытки штурма Капитолия 6 января.

Конгрессмен Эрик Свалвелл заявил, что «это был преднамеренный, заранее спланированный призыв к нападению на Капитолий».


На показанных сенаторам кадрах видно, как группа сторонников Трампа сметает баррикады, установленные полицией у входов в здание, используя металлические флагштоки для того, чтобы разбить стеклянные двери.

Съемка была сделана камерами наблюдения в здании Сената и до сих пор находилась в собственности ФБР. Ранее эти записи нигде не публиковались.

Некоторые из нападавших заявляли, что их целью является убийство вице-президента Майка Пенса, отказавшегося выполнить распоряжение Трампа о пересмотре итогов выборов.

Как стало известно в ходе слушаний, сотрудники Секретной службы США смогли эвакуировать вице-президента, его жену, дочь и родного брата через 37 минут после того, как демонстранты ворвались в здание Капитолия.

Как утверждают демократы в Конгрессе, это свидетельствует о том, что призывы Трампа к своим сторонникам создали реальную угрозу для высших лиц государства и законодателей.

Дональда Трампа демократы назвали «главным подстрекателем» беспорядков в здании Капитолия.

Процесс импичмента продлится до конца этой недели.

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