В США обнародованы новые кадры захвата Капитолия. Видео

CentralAsia (CA) - Во время слушаний в Сенате 10 февраля представители демократов в Конгрессе США продемонстрировали новые видеокадры попытки штурма Капитолия 6 января.



Конгрессмен Эрик Свалвелл заявил, что «это был преднамеренный, заранее спланированный призыв к нападению на Капитолий».





На показанных сенаторам кадрах видно, как группа сторонников Трампа сметает баррикады, установленные полицией у входов в здание, используя металлические флагштоки для того, чтобы разбить стеклянные двери.



Съемка была сделана камерами наблюдения в здании Сената и до сих пор находилась в собственности ФБР. Ранее эти записи нигде не публиковались.



Некоторые из нападавших заявляли, что их целью является убийство вице-президента Майка Пенса, отказавшегося выполнить распоряжение Трампа о пересмотре итогов выборов.



Как стало известно в ходе слушаний, сотрудники Секретной службы США смогли эвакуировать вице-президента, его жену, дочь и родного брата через 37 минут после того, как демонстранты ворвались в здание Капитолия.



Как утверждают демократы в Конгрессе, это свидетельствует о том, что призывы Трампа к своим сторонникам создали реальную угрозу для высших лиц государства и законодателей.



Дональда Трампа демократы назвали «главным подстрекателем» беспорядков в здании Капитолия.



Процесс импичмента продлится до конца этой недели.