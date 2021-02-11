Таджикистан и Азербайджан обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере

CentralAsia (TJ) - В Баку посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли встретился со сопредседателем Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Азербайджаном, министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Керимовым.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе встречи стороны подробно рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.



Также представители обсудили вопросы сотрудничества в промышленной, транспортно-транзитной, аграрной, гидроэнергетической, металлургической, инвестиционной, а также туристической, образовательной и гуманитарной сферах.

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