Коронавирус мог появиться в Китае на 2 месяца ранее, то есть в октябре 2019 года, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили, что распространение коронавируса в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года, когда власти страны официально об этом объявили. Об этом со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщила газета Wall Street Journal.



По данным исследователей ВОЗ, около 90 человек были госпитализированы с симптомами, схожими с симптомами COVID-19, в центральном Китае за два месяца до того, как болезнь была впервые выявлена ​​в Ухане в конце 2019 года.



Эксперты заявили, что они настаивали на том, чтобы Пекин разрешил дальнейшее расследование, чтобы определить сроки начала распространения вируса.



По словам исследователей, китайские власти провели тесты на антитела примерно две трети этих пациентов за последние несколько месяцев и заявили, что не обнаружили «следов» заражения вирусом. Но члены группы ВОЗ, исследующей происхождение коронавируса, заявили, что содержание антител за это время могло упасть до такого уровня, при котором их невозможно выявить.



«Необходимы дальнейшие исследования», - сказал Питер Бен Эмбарек, глава делегации ВОЗ.



Члены группы заявили, что они призвали Китай провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, где находится город Ухань, чтобы определить, когда вирус впервые начал циркулировать.



Китай официально сообщил о первых случаях коронавируса в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал город Ухань. По версии властей, источником распространения вируса стал городской рынок морепродуктов.