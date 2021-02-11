За сутки в Узбекистане выявили 66 новых случаев коронавируса. Всего 79 303

- Узбекистан, общество
- 11:10, 11 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 303 (+66).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 9 регионах страны.
За сутки умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего число погибших от этого заболевания достигло 622 человек.
Всего выздоровели 77 726 (+78) человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 955 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.