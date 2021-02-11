За сутки в Узбекистане выявили 66 новых случаев коронавируса. Всего 79 303

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 303 (+66).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 9 регионах страны.

За сутки умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего число погибших от этого заболевания достигло 622 человек.

Всего выздоровели 77 726 (+78) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 955 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.