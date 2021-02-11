[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявили 66 новых случаев коронавируса. Всего 79 303

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 303 (+66).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 9 регионах страны.

За сутки умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего число погибших от этого заболевания достигло 622 человек.

Всего выздоровели 77 726 (+78) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 955 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • Назван новый неочевидный симптом коронавируса
  • В Туркменистане учёные исследуют возможность замены сахара на «медовую» стевию
  • В Узбекистане упразднят Минспорта и объединят с Госкомтуризмом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com