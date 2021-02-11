Российская актриса Ирина Безрукова озвучит три ташкентских спектакля и балет

CentralAsia (UZ) - С 19 по 24 февраля в Ташкенте пройдут спектакли и балет с аудиосопровождением при участии российской актрисы и тифлокомментатора высшей категории Ирины Безруковой.

В рамках визита Ирины будет осуществлено тифлокомментирование трёх спектаклей: «Это я, Эдит Пиаф» в Молодежном театре Узбекистана, «Как баба Маша Колобка пекла» в Республиканском кукольном театре Узбекистан, «Золотой дракон» в театре «Ильхом» и балет «Лебединое озеро» в ГАБТ им. Алишера Навои.

Детские спектакли пройдут при содействии проекта Ko‘ngil ko‘zi, который занимается созданием благоприятных условий для дальнейшей социальной адаптации незрячих и слабовидящих людей.

Также Ирина Безрукова примет участие в международной конференции, посвященной трудоустройству лиц с инвалидностью 23 февраля в Ташкенте, где поделится опытом в осуществлении проектов в сфере инклюзии.

Ирина Безрукова — российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории. Ирина - бывшая супруга известного российского актёра Сергея Безрукова.