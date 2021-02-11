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  11 февраля 2021
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Байден впервые поговорил с Си Цзиньпином

CentralAsia (CA) -  Состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что главы государств обсудили борьбу с распространением коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.

Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и на Тайване. Президент Байден подтвердил приоритетный характер обеспечения безопасности, защиты процветания, здоровья и образа жизни американского народа и сохранения свободного и открытого пространства Индо-Тихоокеанского региона, добавили в Белом доме.

Байден лидер также «передал китайскому народу поздравления и добрые пожелания по случаю Нового года по лунному календарю», - говорится в сообщении.

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