В одной из областей Узбекистана главам администраций запретили покупать автомобили

Зойир Мирзаев

CentralAsia (UZ) - Глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев ввёл мораторий на приобретение 15 хокимами городов и районов и их заместителями новых служебных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, об этом хоким заявил после селекторного заседания под председательством президента Шавката Мирзиёева.

«Вместо этого лучше сделаем что-то полезное для населения. Разрешение будет даваться только в случае необходимости, с одобрением на сессии [областного кенгаша народных депутатов]», — заявил Зойир Мирзаев.

По его словам, приобрести машины разрешено только для хокима Касанского района Асрола Бойкараева, чья служебная машина пострадала в ДТП, приведшем к смерти пешехода.

Ранее сообщалось, что хокимият Касанского района заключил договор на приобретение нового авто марки Captiva за 260 млн сумов (24,6 тыс долларов).

Зоир Мирзаев стал известен после того, как в октябре 2018 года в интернете распространилась фотография, на которой шестеро мужчин стоят, опустив головы, по колено в воде. Вскоре появился другой снимок, где также шестеро мужчин стоят, держа в руках крупные камни. Как позже выяснилось, стоящие в воде в арыке, были сотрудниками администрации (хокимията) Аккурганского района, один – аксакалом махалли, еще двое – местными фермерами. решили наказать таким образом за отсутствие полива пшеницы. А в Бекабадском районе Зойир Мирзаев приказал местным чиновникам стоять в поле с сухими кусками глины в руках за не подготовку полей для посева пшеницы.