32 учителя прошли обучение по финансовому образованию для МСП Монголии

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно организовали онлайн-тренинг для инструкторов по теме «Финансовое образование для малых и средних предприятий».

На основании статьи 3.3 Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2021 год, в которой говорится, что «базовая финансовая грамотность граждан, микро-, малых и средних предприятий будет повышена», Банк Монголии работает над разработкой и утверждением подпрограммы в сотрудничестве с другими организациями. В этом контексте в общей сложности 32 сотрудника из Банка Монголии, Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Комиссии по финансовому регулированию, Агентства малых и средних предприятий, Фонда гарантирования кредитов, Национального центра непрерывного обучения, Центра поддержки МСП , Монгольской национальной торгово-промышленной палаты и Ассоциации женщин Монголии приняли участие в тренинге.

Также в тренинге приняли участие инструкторы и менторы как Маркус Лох, постоянный представитель и главный тренер Фонда Монголии Sparkasse Bank, сотрудники Фонда и монгольские преподаватели-эксперты.

Тренеры-учителя, прошедшие обучение, будут предоставлять финансовое образование малым и средним предприятиям и готовить следующих тренеров.

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