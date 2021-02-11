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  11 февраля 2021
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В Душанбе приостановили строительство Исламского института

CentralAsia (TJ) -  Строительство нового здания Исламского института в Душанбе, которое, как заявляют власти, будет большим и современным, приостановлено. Стройка началась в 2018 году и ожидалось, что в этом году здание будет достроено и сдано в эксплуатацию.

Стоимость нового здания по смете составляет 130 млн сомони (около 11,4 млн долларов), оно будет построено на площади 3 гектара вблизи самой крупной в регионе мечети, возведенной Катаром и еще не сданной в эксплуатацию. Власти заявляют, что новое здание исламского института может одновременно вместить 1,5 тыс учащихся и преподавателей, но, по официальным данным, с каждым годом все меньше абитуриентов выбирают этот вуз.

На сегодняшний день в Исламском институте обучаются 879 человек.

В предыдущие годы в Таджикистане было зарегистрировано около 20 медресе. Со временем они закрылись, и в Душанбе остался только один исламский институт, который дает частичное религиозное образование.

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