Тайна происхождения коронавируса остается нераскрытой, - Le Temps

Город Ухань

CentralAsia (CA) - На пресс-конференции, завершившей миссию экспертов Всемирной организации здравоохранения, исследователи отдали приоритет теории передачи коронавируса от животного к человеку через промежуточного хозяина и отвергли гипотезу о лабораторном инциденте, пишет журналист Симон Леплатр на страницах швейцарской газеты Le Temps.



В Ухане не произошло ничего нового: расследование ВОЗ, похоже, не позволило побольше узнать ни о происхождении вируса, ни о теневых зонах официальной китайской версии, отмечает автор. Через почти две недели исследователи представили в качестве наиболее вероятной гипотезу о передаче через животное-промежуточный хозяин, хотя это еще предстоит изучить. Гипотезу о лабораторном инциденте они квалифицировали как «крайне маловероятную», но открыли дверь для вопроса о передаче вируса по холодильной цепи, то есть через поверхность замороженных продуктов - такую гипотезу поддерживает Китай, который рассматривает возможность импорта вируса из-за границы, говорится в статье.



Очевидная дезорганизация в стране, которая умеет регулировать события, как часы, отражает значительную напряженность в отношениях между ВОЗ и принимающей китайской стороной, пишет Леплатр.



Во вторник в начале конференции надолго взял слово глава китайской делегации, сопровождавшей ВОЗ в этой совместной миссии по установлению фактов, чтобы представить результаты миссии. Проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа Лян Ваньнянь напомнил факты, установленные китайскими органами здравоохранения в прошлом году: первые случаи заражения произошли в декабре 2019 года, и добавил, что анализы образцов крови, взятые с октября по декабрь 2019 года и хранившиеся в учреждениях в Ухане, оказались отрицательными, говорится в статье.



Он также вернулся к роли рынка морепродуктов «Хуанань», где было большое количество первых случаев заражения, но одновременно в Ухане были обнаружены другие случаи, не имеющие отношения к рынку.



В завершение своего вступления Лян Ваньнянь подчеркнул риск передачи через холодильную цепь. Он пришел к выводу, что исследование происхождения вируса в Китае уже проведено и что теперь расследование следует продолжить в остальном мире. Китайские власти с весны 2020 года выдвигают различные теории, предполагающие, что вирус мог быть завезен из-за границы, не предоставляя на данном этапе каких-либо материальных доказательств, пишет журналист.



Глава миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, со своей стороны, отверг гипотезу о​ лабораторном инциденте, несмотря на то, что наличие в Ухане большего количества учреждений, специализирующихся на изучении коронавирусов летучих мышей, заставили ученых задать этот вопрос, отмечает издание.



По словам Эмбарека, «длительные, откровенные и открытые обсуждения с исследователями и руководством Уханьского института вирусологии позволили исключить такую возможность». Однако другой член делегации, Теа Фишер, сожалела о том, что не смогла получить из Китая необработанные данные, которые она хотела изучить.



Не складывается впечатление, что эта конференция принесла какую-либо новую информацию, - с сожалением говорит Антуан Бонда, специалист по Китаю из Фонда стратегических исследований.

«Все тезисы, которые в течение нескольких месяцев выдвигались китайскими политическими властями, теперь поддерживаются тем, как проходила эта информационная миссия ВОЗ и как проводилась пресс-конференция. На мой взгляд, расследование ВОЗ нужно было лишь для подкрепления китайского национального повествования, которое выдвигалось в течение нескольких месяцев», - говорит он.