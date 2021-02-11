В России за сутки коронавирус выявлен у более 15 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 15 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 672 (11,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 027 748 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 105,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 355 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 649 714 человек.