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  11 февраля 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у более 15 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 15 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 672 (11,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 027 748 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 105,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 355 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 649 714 человек.

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