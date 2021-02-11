Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 553 человека

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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 553 человека, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 61 и Санкт-Петербурге — 61.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 78 687 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 649 714 пациентов.

