[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 553 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 553 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 61 и Санкт-Петербурге — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 78 687 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 649 714 пациентов.

Новости по теме:

print
  • В Туркменистане ввели запрет на цвета автомобильных деталей
  • Власти Германии намерены продлить карантин по COVID-19 до середины марта
  • В Ашхабаде приостановили продажу сигарет после драки у магазина


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com