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  11 февраля 2021
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Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт
Ларри Флинт
Ларри Флинт
// AP

CentralAsia (CA) -  В возрасте 79 лет в США умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт.

Журнал отмечает, что Флинт умер в среду утром дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Ларри Флинт в 1974 году основал Hustler, один из самых известных порнографических журналов.

В 1978 году он подвергся нападению со стороны белого расиста и серийного убийцы Джозефа Франклина, в результате был тяжело ранен и с тех пор передвигался в инвалидной коляске.

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