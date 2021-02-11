Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Ларри Флинт // AP

CentralAsia (CA) - В возрасте 79 лет в США умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт.



Журнал отмечает, что Флинт умер в среду утром дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.



Ларри Флинт в 1974 году основал Hustler, один из самых известных порнографических журналов.



В 1978 году он подвергся нападению со стороны белого расиста и серийного убийцы Джозефа Франклина, в результате был тяжело ранен и с тех пор передвигался в инвалидной коляске.