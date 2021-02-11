Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт
- Азия и мир, общество
- 14:29, 11 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В возрасте 79 лет в США умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт.
Журнал отмечает, что Флинт умер в среду утром дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.
Ларри Флинт в 1974 году основал Hustler, один из самых известных порнографических журналов.
В 1978 году он подвергся нападению со стороны белого расиста и серийного убийцы Джозефа Франклина, в результате был тяжело ранен и с тех пор передвигался в инвалидной коляске.