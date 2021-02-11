В Великобритании выпустили ноутбук с семью экранами. Фото

CentralAsia (CA) - Британская компания Expanscape выпустила компьютер с семью экранами, пишет издание Gizmodo.



Aurora 7 поставляется с 2-Тбайт жёстким диском и дополнительным SSD на 2,5 Тбайт, а также со всеми портами, которые могут когда-либо понадобиться для дополнительного расширения возможностей рабочей станции.



Устройство получило четыре 17,3-дюймовых дисплея разрешением 4K — два в портретной и два в альбомной ориентации. Еще пара семидюймовых экрана разрешением 1920х1200 пикселей расположена над основными, седьмой дополнительный находится под клавиатурой.



Отмечается, что эти экраны спроектированы так, чтобы складываться друг на друга, предоставляя возможность переносить устройство в сумке, как обычный ноутбук.



На данный момент Aurora 7 существует только в виде прототипа. Компьютер позиционируется как рабочая машина для разработчиков, программистов и финансовых трейдеров. В отличие от других ноутбукоd устройство имеет толщину 4,3 дюйма и вес около 12 килограммов.