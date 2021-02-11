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  11 февраля 2021
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МВД Узбекистана предупредило об уголовной ответственности за обсуждение дела блогера Отабека Саттори

CentralAsia (UZ) -  МВД Узбекистана предостерегло активистов соцсетей от распространения непроверенной информации о возбуждении уголовного дела против блогера Отабека Саттори, проживающего в городе Термез Сурхандарьинской области.

По словам пресс-секретаря министерства Шохруха Гиясова, узбекские и зарубежные активисты социальных сетей распространяют слухи об этом деле, ставят под сомнение полномочия и действия государственных органов, распространяют клеветнические сообщения, вводят общественность в заблуждение, не понимая сути проблемы, и совершают другие правонарушения.

Чиновник напомнил, что законом «Об общественном контроле» субъектам общественного контроля не допускается необоснованное вмешательство в деятельность государственных органов, их должностных лиц и незаконное влияние на них. Также, по закону о СМИ категорически запрещается публиковать материалы следственных органов, прогнозировать результаты судебного решения без его вынесения по конкретному делу или иным образом влиять на суд.

Ранее сообщалось, что 30 января текущего года блогера Отабека Саттори группа сотрудников правоохранительных органов в гражданской одежде вывела из его квартиры в Термезе, насильно усадили его в автомобиль Jentra и увезли в неизвестном направлении.

Позже правоохранительные органы обвинили блогера в вымогательстве. В настоящее время он находится под стражей. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Блогер Отабек Саттори, которому на следующей неделе исполнится 41 год, известен своей критикой в адрес главы области Туры Боболова в видеоблоге “Халқ фикри” ("Мнение народа") в Telegram и YouTube.

Ранее базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал правительство Узбекистана освободить блогера.

Член Законодательной палаты Расул Кушербаев назвал арест блогера Отабека Саттори и обыск дома журналиста Фархода Исмоилова «ужасом и позором для политики государства».

Агентство информации и массовых коммуникаций также выступило 8 февраля с заявлением, в котором призвало «правоохранительные органы рассмотреть дело подробно и беспристрастно с учетом всех обстоятельств и указаний сторон».

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