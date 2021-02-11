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  11 февраля 2021
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Все частицы COVID-19 в мире поместятся в банку из-под колы, утверждает математик

CentralAsia (CA) -  Британский математик Кит Йейтс утверждает, что одной банки объемом 0,33 л будет достаточно, чтобы вместить все частицы, вызывающие вирус COVID-19, который в настоящее время циркулирует в мире. Об этом пишет Sky News.

Эксперт посчитал, что в мире одновременно существуют около 2 миллиардов вирусных частиц SARS-CoV-2.

«Удивительно думать, что все проблемы, сбои, трудности и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков», - говорит он.

Подробно описывая этапы своих расчетов, Йейтс рассказал, что использовал диаметр SARS-CoV-2 - в среднем около 100 нанометров, или 100 миллиардных долей метра, затем вычислил объем сферического вируса.

По его словам, даже с учетом выступающих белков-шипов и того факта, что сферические частицы будут оставлять зазоры, когда сложены вместе, их общее количество все равно меньше, чем объем одной 330-миллилитровой банки колы.

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