Генпрокуратура Узбекистана не нашла нарушений со стороны правоохранителей в деле блогера Саттори

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана заявила, что УВД Сурхандарьи, возбудившее уголовное дело в отношении блогера Отабека Саттори, не нарушало законов. На блогера поступили заявления по 7 случаям, отметили в ведомстве.

«Генеральной прокуратурой установлен надзор над ходом следствия», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках следствия 1 февраля Термезский городской суд по уголовным делам избрал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу.

«На сегодняшний день в следственный орган на действия Отабека Саттори поступили заявления по семи случаям. Сейчас по данным случаям путём следственных действия вносится ясность», — говорится в заявлении.

Генпрокуратура сообщает, что суд признал Саттори виновным по статьям 40 (клевета), 41 (оскорбление) и 202−2 (распространение ложной информации) Уголовного кодекса и назначил ему штраф в размере 40 базовых расчётных величин, Газета.uz.

Основанием стало распространение блогером в социальных сетях в январе 2021 года «ложной информации, состоящей из оскорблений и клеветы» о присвоении имущества сотрудниками Денауского угольного склада и зоопарка в Термезе и совершении ими других преступных действий, отмечается в заявлении.

Отабек Саттори был задержан сотрудниками ОВД Термеза 29 января. Сообщалось, что Следственное управление УВД области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 165 (вымогательство) (подробно — в нашем материале).

Дело вызвало широкий общественный резонанс. По нему высказывались депутат Расул Кушербаев, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и другие известные личности. Накануне пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов предупредил «активистов соцсетей» об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что МВД Узбекистана предупредило активистов соцсетей об уголовной ответственности за обсуждение дела блогера Саттори.

30 января текущего года блогера Отабека Саттори группа сотрудников правоохранительных органов в гражданской одежде вывела из его квартиры в Термезе, насильно усадили его в автомобиль Jentra и увезли в неизвестном направлении.

Позже правоохранительные органы обвинили блогера в вымогательстве. В настоящее время он находится под стражей.





