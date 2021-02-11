[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США спасли троих кубинцев, которые провели на необитаемом острове 33 дня

CentralAsia (CA) -  Служба береговой охраны США спасла с одного из необитаемых Багамских островов трех кубинцев, которые провели там 33 дня, питаясь одними кокосами, передает ВВС.

Пилоты патрульного вертолета заметили на крошечном острове Ангилья-Кей, расположенном между Флорида-Кис (цепью коралловых островов на юго-востоке США) и Кубой, двух мужчин и женщину, отчаянно размахивавших самодельным флагом.

У экипажа не было возможности немедленно эвакуировать потерпевших бедствие, однако им оставили воду, продукты и рацию.

«К сожалению, среди нас не было человека, свободно владеющего испанским, но я кое-как объяснился с ними и понял, что они с Кубы и нуждаются в медицинской помощи. Они рассказали, что находятся на острове уже 33 дня», - рассказал лейтенат Бичер.

Спасенные говорят, что попали на остров после того, как их лодка затонула, и продержались там практически на одних кокосах.

Позже в сообщениях американских СМИ появилась информация о том, что кубинцы разнообразили свой рацион крысами и традиционным багамским деликатесом - морскими моллюсками конк.

Троих робинзонов в итоге вывезли с острова на вертолете, и хотя они в принципе ни на что не жаловались, их отправили на осмотр в медицинский центр во Флориде, после чего передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы.

По словам летчиков, которые обнаружили и спасли кубинцев, им никогда еще не приходилось встречаться с такими ситуациями.

print
  • Искусственный интеллект может определить с точностью 90%, умрете ли вы от COVID-19, утверждают ученые
  • ООН обеспокоена применением чрезмерной силы к участникам протестов в Мьянме
  • Монголия: переход от помощи к устойчивости имеет решающее значение для восстановления экономики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com