Таджикистан и Афганистан договорились провести девятую конференцию министров иностранных дел в Душанбе

- Таджикистан, общество
- 16:46, 11 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани.
В ходе беседы особое внимание было уделено межафганскому мирному процессу и нахождению эффективных путей установления всеобщего мира и стабильности в Афганистане.
Рахмон подчеркнул, что Таджикистан всегда поддерживал правительство Афганистана в его постоянных усилиях по установлению мира, стабильности, реформированию страны и в дальнейшем будет придерживаться этой позиции.
Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении взаимовыгодных двухсторонних отношений в различных направлениях, в том числе в экономической, торговой и социальной сферах.
Президенты также обменялись мнениями о сотрудничестве в области безопасности и обсудили текущую ситуацию на таджикско-афганской границе.
Наряду с этим президент Таджикистана подчеркнул значение укрепления партнерства двух стран в борьбе против современных угроз и вызовов, особенно терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также в обеспечении безопасности границ.
В ходе беседы стороны обсудили вопрос проведения Девятой конференции министров иностранных дел «Сердце Азии — Стамбульский процесс» и пришли к согласию относительно организации этого мероприятия в конце марта текущего года в Душанбе под сопредседательством Таджикистана и Афганистана.