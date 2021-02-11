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  11 февраля 2021
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Таджикистан и Афганистан договорились провести девятую конференцию министров иностранных дел в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани.

В ходе беседы особое внимание было уделено межафганскому мирному процессу и нахождению эффективных путей установления всеобщего мира и стабильности в Афганистане.

Рахмон подчеркнул, что Таджикистан всегда поддерживал правительство Афганистана в его постоянных усилиях по установлению мира, стабильности, реформированию страны и в дальнейшем будет придерживаться этой позиции.

Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении взаимовыгодных двухсторонних отношений в различных направлениях, в том числе в экономической, торговой и социальной сферах.

Президенты также обменялись мнениями о сотрудничестве в области безопасности и обсудили текущую ситуацию на таджикско-афганской границе.

Наряду с этим президент Таджикистана подчеркнул значение укрепления партнерства двух стран в борьбе против современных угроз и вызовов, особенно терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также в обеспечении безопасности границ.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос проведения Девятой конференции министров иностранных дел «Сердце Азии — Стамбульский процесс» и пришли к согласию относительно организации этого мероприятия в конце марта текущего года в Душанбе под сопредседательством Таджикистана и Афганистана.

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