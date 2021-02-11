Президент Туркменистана объявил выговоры руководителям ещё восьми банков

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 10 февраля провел совещание по вопросам экономики, в ходе которого объявил выговоры вице-премьеру Гадыргельды Мушшикову, министру финансов и экономики Мухаммедгельды Сердарову, главе Центробанка Мердану Аннадурдыеву, а также председателям банков «Туркменистан», «Туркменбаши», «Сенагат», «Халкбанк», «Дайханбанк», «Рысгал», Государственного банка внешнеэкономической деятельности и Государственного банка развития. Об этом сообщает госинформагентство Туркменистана.

В ходе совещания Сердаров отчитался, что в 2020 году план доходам госбюджета выполнен на 101 процент, а по расходам — на 99,9 процента. Для бюджетов местного уровня эти показатели составили, соответственно, 102,2 и 99,9 процента. Однако Бердымухамедов раскритиковал министра за недостаточно активную приватизацию госсобственности, за нежелание анализировать состояние всех отраслей экономики, за неэффективное использование производственных мощностей.

Также президент потребовал сократить межотраслевые взаимные задолженности, общая сумма которых достигает 12 миллиардов манатов ($3,4 млрд по официальному курсу или $400 миллионов по рыночному курсу). Кроме того, Бердымухамедов поручил модернизировать налоговую систему в соответствии с международным опытом.

Президент подчеркнул, что «несмотря на наличие таких неудовлетворительных показателей, от министра финансов и экономики Сердарова не поступило никаких предложений по исправлению сложившейся ситуации». Он объявил чиновнику строгий выговор с последним предупреждением и потребовал исправить недостатки в течение первого полугодия 2021 года. Если итоги полугодия не удовлетворят главу государства, министр будет уволен.

Также президент заявил, что «неудовлетворительное функционирование финансово-экономического комплекса являются следствием слабого руководства со стороны вице-премьера Мушшикова».

Обращаясь к банкирам, глава государства сказал: «Ваша главная задача на сегодня — сохранение стабильного курса национальной валюты. Однако сейчас эта работа не выполняется должным образом. Вдобавок, вместо того, чтобы укреплять курс маната, руководители банков не участвуют в этой деятельности». Стоит отметить, что официальный курс доллара не менялся с 2015 года и составляет 3,5 маната. Растет лишь «черный» рыночный курс, в последнее время пересекший отметку 30 манатов.

Бердымухамедов добавил, что остатки просроченных непогашенных кредитов приближаются к 1 миллиарду манатов ($286 миллионов по официальному курсу и $33 миллиона по рыночному). Он отметил, что это «показывает качество работы банков». Также президент заявил: «Ненадлежащим образом организованы меры по внедрению безналичных расчетов. На низком уровне совместная работа по обеспечению платежеспособности населения за электроэнергию, природный газ, коммунальные услуги, железнодорожные билеты и другие платежи с помощью карт».

В Туркменистане пенсии, зарплаты, пособия и стипендии уже несколько лет поступают на карты, но из-за сложностей с безналичными расчетами люди стремятся сразу обналичить всю сумму. Из-за этого перед банкоматами скапливаются большие очереди, и деньги в них заканчиваются вскоре после загрузки. Некоторые люди, имея зарплату на карте, неделями не могут купить продукты.

Строгие выговоры с последним предупреждением, помимо Сердарова, получили председатель Центробанка Аннадурдыев, главы банков «Туркменистан» и «Туркменбаши». Просто строгий выговор объявлен председателям всех остальных банков, кроме «Рысгала». А руководитель «Рысгала» и вице-премьер Мушшиков получили обычные выговоры. Госинформагентство отмечает, что по итогам совещания Бердымухамедов «пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в труде».