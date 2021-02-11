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  11 февраля 2021
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Президент Туркменистана дал поручения по надбавкам к зарплате медикам

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана поручил подготовить список вредных и тяжёлых работ в сфере здравоохранения для оплаты надбавок к зарплате. Соответствующие указания были даны министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммету Аманнепесову на состоявшемся в понедельник рабочем совещании по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта и общественных организаций, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Отмечается, что соответствующий список работ, профессий и должностей будет составлен в соответствии с «Порядком установления дополнительной оплаты работ с особыми условиями труда».

В сентябре прошлого года на заседании Халк маслахаты (Народного Совета) Бердымухамедов подписал постановление, утвердив размеры надбавок к заработной плате, которые с 1 января 2021 года должны выплачиваться в Туркменистане медработникам, участвующим в укреплении и охране здоровья граждан в рамках предотвращения завоза в страну и распространения возникшего в мире острого инфекционного заболевания, а также работающим в сельской местности.

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