Узбекистан сможет зарабатывать $1 млрд в год в случае отмены «хлопкового бойкота» США

CentralAsia (UZ) - Экспорт хлопка упал на 65,35% до $78,87 млн в 2020 году по сравнению с $227,61 млн в 2019 году. В то же время, выведение Узбекистана из-под действия поправки «Джексона-Вэника» (бойкот хлопка), позволит стране получить $1 млрд в год только за счет продажи хлопка и текстиля на западных рынках. Об этом пишет Fibre2Fashion TexPro.

Узбекистан планировал запретить экспорт хлопка-сырца, чтобы подтолкнуть компании к инвестированию в производство готовой продукции и полуфабрикатов с добавленной стоимостью, таких как текстиль и одежда. Государственное финансирование и поддержка хлопковых кластеров побудили иностранные и отечественные компании внедрить более полную интеграцию цепочку поставок.

Отмечается, что было отменено государственное регулирование производства, цен и обязательной продажи хлопка начиная с урожая 2020 года. Соответствующий указ президент подписал в марте. Производители хлопка получили право выбора районированных сортов, при этом сохранилась сертифицированная система доставки семян.

Правительство отказалось от производства и продажи хлопка. Также было отменено установление закупочной цены на хлопок-сырец. Согласно постановлению, в регионах, где не было хлопковых кластеров, была организована добровольная кооперация хозяйств с участием хлопкоочистительных предприятий, основными задачами которых было объединение использования машин, оборудования, транспортных средств и фабрик членами кооператива.

По оценкам правительства Узбекистана, прекращение бойкота, которое поддержали более 300 производителей одежды и розничных торговцев, может позволить стране заработать дополнительно $1млрд в год только за счет продажи хлопка и текстиля на западных рынках.

В издании подчеркнули, что в апреле 2020 года правительство Узбекистана призвало снять запрет на экспорт хлопка из страны, для борьбы с убытками из-за пандемии Covid-19. Cotton Compaign в США заявила, что только полное искоренение принудительного труда наряду с реформами гражданского общества, такими как регистрация НПО, которые осуществляют мониторинг прав рабочих, побудил бы их отменить бойкот. Многие китайские фирмы обращались к Узбекистану, поскольку он мог предоставить высококачественный хлопок-сырец, дешевую рабочую силу и электроэнергию, которая стоит 3 цента за кВтч.

В сентябре 2020 года Пакистан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) о создании совместной рабочей группы по торгово-экономическим вопросам для развития экономического партнерства. Соглашение поможет обеим странам определить области для расширения торговли, продвижения межправительственных проектов в различных секторах и улучшения связи.