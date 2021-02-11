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  11 февраля 2021
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«Теперь никто не узнает, какую махаллю я посещу», - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 10 февраля рассказал о посещении махалли «Шодиёна» в Фергане и это напомнило ему 80-е годы прошлого столетия.

«Я вернулся из Ферганы очень расстроенным. Заходишь в махаллю «Шодиёна», а там как в 80-х. Невозможно смотреть на улицы, дома, ни один квадратный метр не благоустроен. Почему ответственные лица не думают об этом? У нас нет системы контроля», - сказал глава государства.

В ходе совещания Мирзиёев заявил, что «теперь никто не узнает, какую махаллю я посещу».

«В Наманганской области надо пересмотреть каждую сферу. Время «ура-ура» на бумагах прошло. Изучите каждую сферу отдельно. Свежий воздух в Чадаке – это богатство, столько возможностей для развития туризма. Теперь, когда я буду посещать регионы, никто не узнает, какую махаллю я посещу», - сказал глава государства.

В ходе визита в Фергану Мирзиёев вошел в махаллинский сход граждан, где побеседовал с председателем и советниками, спросил у них об условиях жизни и проблемах махалли.

По итогам визита главы государства в Фергану, в области уволили сразу четырёх хокимов.

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